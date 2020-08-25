Formula 1 yeniden Türkiye’de!

Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye’de düzenlenecek.

FIA, Formula 1’in 2020 takvimine Türkiye Grand Prix’sini dahil etti. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda F1’in Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

TC Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide Formula 1’in Türkiye’ye dönüşünü müjdeledi.

Türkiye, Formula 1’de 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.