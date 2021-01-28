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Foreks ile 50 milyon liralık vurgun

28 Ocak 2021
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Muhammet C. isimli kişinin KKTC ve Ukrayna’da kurduğu iki foreks şirketi ile yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Yüksek kar vaadi ile vatandaşlardan 50 milyon lira  toplayarak kayıplara karışan zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.





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28 Ocak 2021


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