Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi.

Bumble’dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton’dan John Foley Bu yıl ‘milyarder’ unvanını kaybetti.

Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ…

15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR

Facebook (ABD)

14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (Fransa)

13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR

Telekom (Meksika)

12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR

Medya (ABD)

11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR

Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)

10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR

Çeşitli sektörler (Hindistan)

9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR

Microsoft (ABD)

8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR

Teknoloji (ABD)

7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Google (ABD)

6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Google (ABD)

5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR

Finans ve yatırım (ABD)

4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR

Microsoft (ABD)

3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (Fransa)

2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR

Amazon (ABD)

1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Tesla (ABD)