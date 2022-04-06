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Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı

6 Nisan 2022
Forbes dünyanın en zenginleri listesi







Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.



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6 Nisan 2022


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