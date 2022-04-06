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Alzheimer’da çığır açan çalışma: Hastalığın ortaya çıkmasına neden olan 42 yeni gen keşfedildi

6 Nisan 2022
Alzheimer







Bilim insanları, 30 yıl boyunca yaklaşık 800 bin kişi üzerinde çalışarak Alzheimer hastalığına neden olan 42 yeni geni ortaya çıkardı. Araştırmacıların çığır açıcı olarak nitelediği araştırmanın bulguları, bu genlere sahip insanların henüz hastalık ortaya çıkmadan tespit edilip Alzheimer’ın önlenebilmesinin mümkün olduğunu açıkladı.



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6 Nisan 2022


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