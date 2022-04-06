DSÖ: Covid-19 dünya genelinde depresyonun tekrarlanma sıklığını yüzde 25 artırdı

Kay\u0131tlara \u201cen stresli y\u0131l\u201d olarak ge\u00e7en 2020\u2019deki trend, 2021\u2019de de devam etti. Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) raporuna g\u00f6re stres ve endi\u015fe seviyeleri 2021\u2019de pandemi \u00f6ncesi seviyelere k\u0131yasla y\u00fczde 4, 2020\u2019de ise y\u00fczde 8 artt\u0131. \u00d6te yandan DS\u00d6, Covid-19\u2019un anksiyete ve depresyonun tekrarlanma s\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fczde 25 y\u00fckseltti\u011fini kaydetti.\r\n\r\n\r\nAmerikan ara\u015ft\u0131rma \u015firketi Gallup ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re kay\u0131tlara \u201cen stresli y\u0131l\u201d olarak ge\u00e7en ve 10 ki\u015fiden 4\u2019\u00fcn\u00fcn stresli hissetti\u011fi 2020\u2019nin ard\u0131ndan bu konudaki trend, varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 2021\u2019de de s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\nD\u00fcnya\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0\u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re Covid-19 pandemisi k\u00fcresel anlamda depresyon ve anksiyetenin tekrarlanma s\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fczde 25 art\u0131rd\u0131.\r\nDS\u00d6\u2019n\u00fcn bilgi notunda, sosyal izolasyon, yaln\u0131zl\u0131k, enfeksiyon korkusu, \u00f6l\u00fcmler sonras\u0131 yas ve maddi kayg\u0131lar gibi sebeplerin etkili oldu\u011fu bu art\u0131\u015ftan sonra kad\u0131nlar\u0131n, gen\u00e7lerin ve fiziksel rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunanlar\u0131n daha \u00e7ok risk alt\u0131nda oldu\u011fu belirtildi.\r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler (BM) raporunda da kad\u0131nlarda y\u00fczde 10 daha fazla g\u00f6r\u00fclen endi\u015fe, \u00fcz\u00fcnt\u00fc ve stresin yeni rapor d\u00f6neminde ayn\u0131 trendi korudu\u011funa dikkat \u00e7ekildi. \u00d6fkenin ise kad\u0131nlarda erkeklere oranla y\u00fczde 10 daha az oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nEND\u0130\u015eE VE STRES, PANDEM\u0130 \u00d6NCES\u0130 SEV\u0130YELER\u0130N \u00dcZER\u0130NDE\r\n\r\nBM D\u00fcnya Mutluluk Raporu\u2019nda da endi\u015fe ve stres konusunda \u00e7arp\u0131c\u0131 geli\u015fmelere yer verildi. Rapora g\u00f6re k\u00fcresel \u00e7aptaki endi\u015fe ve stres seviyeleri 2020\u2019de pandemi \u00f6ncesine k\u0131yasla y\u00fczde 8, 2021\u2019de ise y\u00fczde 4 artt\u0131.\r\n\r\nK\u00fcresel \u00e7apta stres seviyelerinin 10 y\u0131l \u00f6ncesine k\u0131yasla daha y\u00fcksek oldu\u011fu vurgulanan rapora g\u00f6re gen\u00e7ler i\u00e7in ya\u015fam memnuniyeti d\u00fc\u015ferken, 60 ya\u015f ve \u00fczeri ki\u015filer i\u00e7in y\u00fckseldi.\r\nD\u00fcnya Mutluluk Raporu\u2019na g\u00f6re mutluluk endeksinde ilk be\u015fi Finlandiya, Danimarka, \u0130zlanda, \u0130svi\u00e7re ve Hollanda olu\u015ftururken gayrisafi yurti\u00e7i has\u0131la, sosyal destek, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam beklentisi, se\u00e7im yapabilme \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, c\u00f6mertlik, yolsuzluk alg\u0131s\u0131 gibi kriterlere g\u00f6re en mutsuz \u00fclkeler Afganistan, L\u00fcbnan ve Zimbabve oldu.\r\n\r\n