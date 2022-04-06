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DSÖ: Covid-19 dünya genelinde depresyonun tekrarlanma sıklığını yüzde 25 artırdı

6 Nisan 2022
covid-19 depresyon







Kayıtlara “en stresli yıl” olarak geçen 2020’deki trend, 2021’de de devam etti. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre stres ve endişe seviyeleri 2021’de pandemi öncesi seviyelere kıyasla yüzde 4, 2020’de ise yüzde 8 arttı. Öte yandan DSÖ, Covid-19’un anksiyete ve depresyonun tekrarlanma sıklığını yüzde 25 yükselttiğini kaydetti.



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6 Nisan 2022


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