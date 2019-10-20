İtalyan birinci ligi Serie A ekiplerinden Roma’da oynayan futbolcu Cengiz Ünder’in “Barış Pınarı Harekatı” sırasında asker selamı verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayımlaması ve bu fotoğrafın yol açtığı eleştirilerle ilgili olarak Roma kulübünden ilk resmi açıklama geldi. Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, “Futbol ve siyaset aynı odada uyumamalı” dedi.

Portekizli teknik direktörün dün düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, Cengiz Ünder’in tepki çeken asker selamıyla ilgili olarak “Roma’nın sosyal medya kullanımı konusunda kuralları var. Ünder’in tweet’i takım içinde ve kendisiyle birlikte analiz edildi mi?” diye sordu.

Fonseca bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Takım içinde ve grupta neler konuştuğumuzu açıklamayacağım. Bu sabah bir Portekiz gazetesi okudum. (Jorge) Valdano bir mülakatta Barcelona ve Katalonya’daki durumdan söz ediyordu ve ‘futbol ve siyaset aynı odada uyumamalı’ diyordu. Bu ifade çok hoşuma gitti, ben de bu görüşü paylaşıyorum. Bence futbol ve siyaset ayrı şeyler, aynı eve bile girmemeleri gerek. Bizim mesleğimizde futbol ve siyaseti karıştırmayı sevmiyorum.”

Cengiz Ünder 11 Ekim’de, Roma forması içinde asker selamı verirken görüldüğü bir fotoğrafı Türkiye bayrağı simgeleriyle birlikte sosyal medyada paylaşmıştı. Bu paylaşıma gelen İtalyanca yorumların büyük kısmı eleştiri içerikliydi. Roma taraftarları Ünder’e özellikle takımın formasıyla bu hareketi yaptığı için tepki göstermişti.

Ünder’in yanı sıra Juventus’ta oynayan Merih Demiral ve Milan’da oynayan Hakan Çalhanoğlu da Türkiye’nin Suriye’deki operasyonuna destek verdikleri gerekçesiyle İtalya’da eleştiri almıştı.

Sağcı liderlerin gösterisinde “AB’de Türkiye’ye hayır” mesajı

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu, sağ partilerin dün Roma’da düzenlediği gösteride de eleştiri konusu oldu. Lig, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin, hükümeti protesto amacıyla organize ettiği ortak gösteride partilerin liderleri Türkiye’nin Avupa Birliği’ne üyelik sürecinin hemen durdurulması çağrısı yaptı.

Lig lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Barış Pınarı Harekatı’ndan hareketle “Avrupa’nın haysiyeti olsaydı Türkiye’nin AB üyelik sürecini iptal ederdi” diye konuştu. Roma’daki San Giovanni Meydanı’nda binlerce kişiye hitap eden Salvini, “Bu meydan, Kürt halkının yok edilmesine izin vermeyecek. Türk rejimi topraklarındaki azınlıkları imha etme alışkanlığını kaybetmedi” dedi. Salvini “Türkiye’nin üyelik süreci hemen durdurulmalı. İslami bir devlettense Rusya ya da İsrail’le masaya oturmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni de, “Şimdi herkes Erdoğan’ın Türkiyesinin bir sorun olduğunu keşfetti. Biz başından beri Türkiye’nin AB’ye girmesine karşıydık ama önceleri sorun bizmişiz gibi davranıyorlardı. Şimdi herkes timsah gözyaşları döküyor” diye konuştu.

Salvini Roma’daki gösteriye 200 bin kişinin katıldığını söylerken emniyet kaynakları katılımcı sayısını 50-70 bin olarak verdi.

Sağ ittifakın diğer ortağı Haydi İtalya partisi lideri Silvio Berlusconi ise dünkü gösteride yaptığı konuşmada Türkiye ile ilgili yorumda bulunmadı. Berlusconi, Türkiye ve Suriye konusunda geçen hafta yaptığı açıklamalarda ise dolaylı olarak Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Avrupalı liderleri suçlamış ve “Eğer Türkiye’nin AB’ye katılımı konusunda işler benim yönlendirdiğim gibi gitseydi, bu gerçekleşseydi bugün bunlar yaşanmazdı” demişti.