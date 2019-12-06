Sanat

FODER’den önemli bir uluslararası başarı

6 Aralık 2019

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER, ilk kez katıldığı 14. Dünya Kulüpler Kupası’nda 207 kulüp arasından 314 puanla 104. sırada yer almanın ve Kıbrıs’tan yarışmaya katılan tek dernek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)’na 2017 yılında 2176 numaralı yerel üye (ILFIAP) olarak kabul edildi. FIAP’a doğrudan bağlı olan dernekler, ILFIAP olarak adlandırılmaktadır. Özellikle ILFIAP üyesi olduktan sonra uluslararası birçok önemli organizasyonda yer alan FODER, bu yıl da ülkemiz fotoğraf sanatı adına çok önemli bir başarı elde etti.

Dünya Fotoğraf Sanatı FIAP tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonda FODER, Ayla Atay, Ayfer Arslan Özdiken, Ayşe Kocaismail, Ayşe Gökyiğit, Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu, Cemal Okur, Doğay Erçağ, Duygu Akarsu, Ebru Derviş Gökyiğit, Gökhan Gökyiğit, Gökhan Gökberk, Gülnur Tokay, Hüseyin Çekirdek, Kemal Atay, Korman Kocaismail ve Mehmet Gökyiğit’in fotoğrafları ile temsil edildi. Yarışmada birçok tanınmış dernek ve kulübü geride bırakan FODER, bu yıl edindiği tecrübe ile ilerki yıllarda daha güzel neticeler elde etmeyi planlıyor. Yarışma şartnamesinde yer alan madde gereği, Hasan Bağlar da 2 fotoğrafı ile FODER’in bu önemli başarısına katkıda bulundu.

Ödül töreni ve sergi açılışı, 25 Nisan 2020 yılında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilecek.



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