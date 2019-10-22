Fırtına için turuncu alarm verildi

Rum Meteoroloji Dairesi bugün için fırtına uyarısı verdi.

Rum Meteoroloji Dairesi bugün, yoğun fırtınaların bölgeyi etkilemesi beklendiği uyarısı üzerine turuncu alarm verdi.

Daire “fırtına ile birlikte yağmur yoğunluğunun saatte 55 milimetreyi geçebileceğini ve dolu yağabileceği” uyarısında bulundu. Turuncu alarm bugün saat 12.00 – 18.00 arasında yürürlükte olacak.

Turuncu alarma eşlik eden bir açıklamada Rum Meteoroloji Dairesi, “Şiddetli fırtınalara hazır olun ve kendinizi yıldırımdan koruyun. Mülkiyet ve ağaçlar zarar görebilir. Su baskını, rüzgar esintileri ve dolu etkili olabilir. Ulaştırma ve açık hava etkinliklerinde aksama beklenebilir.” denildi.