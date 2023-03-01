Imatra sınır kapısındaki duvar çalışmaları ormanların temizlenmesiyle başlarken, yeni yol ve duvar inşaatına Mart ayında başlanması planlanıyor.

Duvarın belirli bölümlerine gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörler yerleştirilecek.

Sınır Muhafızları’na göre, Imatra’daki 3 kilometrelik pilot projenin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Finlandiya Temmuz ayında Sınır Koruma Yasası’nda yeni değişiklikler yaparak daha güçlü bir duvar inşa edilmesine izin verdi. Mevcut ahşap çitler çiftlik hayvanlarının sınırı geçmesini önlemek için kullanılıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Finlandiya doğu sınırını güçlendirmeye çalışıyor.

Eylül ayında, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da savaşacak yedek askerler için seferberlik emri vermesinin ardından çok sayıda Rus, Finlandiya’ya kaçmaya başladı.

Rusya’nın geçen yıl 24 Şubat’taki işgalinin ardından, Finlandiya ve İsveç yıllarca sürdürdükleri tarafsızlığı sonlandırıp, NATO’ya katılmaya karar verdiler.

ABD ve Kanada’nın yanı sıra 28 Avrupa ülkesinden oluşan NATO’da Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkeler iki İskandinav ülkesinin katılımına onay verdi.

Finlandiya hükümeti Nisan ayı başında yapılacak seçimlerden önce üyelik başvurusunu sonuca ulaştırmak istiyor.

Türkiye, Ocak ayında Stockholm’de gerçekleşen Kuran yakma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan protesto eylemlerinden sonra bu iki ülkeyle yürütülen görüşmelerin süresiz askıya alındığını açıklamıştı.