Peru'da kuryenin çantasından mumya çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Peru’da kuryenin çantasından mumya çıktı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Peru'da kuryenin çantasından mumya çıktı

Peru polisi, hareketlerinden şüphelendiği bir kuryenin çantasında mumya buldu.

Polis, Puno’daki bir arkeolojik alanda davranışlarıyla dikkat çeken adamın çantasını aradı.

Yalıtımlı çantadan eski bir mumya çıktı.


Çantanın sahibi, kalıntıları arkadaşlarına göstermek için çantaya koyduğunu söyledi.

“Juanita” adını verdiği mumyayı evinde, televizyonun yanındaki bir kutuda sakladığını söyleyen adam, mumyayı “bir çeşit ruhani kız arkadaş” olarak niteledi.

Polis, 600 ila 800 yıllık ve bir kadından ziyade erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumyaya el koydu ve Kültür Bakanlığına teslim etti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:kuryemumyaPeru
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar