Danimarka hükümeti savunma bütçesini artırma planı kapsamında bir tatil gününü iptal etti.

Hükümet, ekonominin o gün de işlemesiyle bütçeye 3 milyar kron (8 milyar TL) ek gelir gireceğini, bunun da savunma amacıyla kullanılacağını belirtiyor.