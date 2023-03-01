Sosyalist Halk Partisi’nden Karsten Honge, dün Parlamento’da yapılan görüşmelerde halkın tatilini iptal eden iktidara “hırsız” dedi.

Fakat Parlamento’da bu adıma karşı çıkanların sayısı, öneriyi referanduma götürmeye yeterli değil.

NATO’nun hedefleri doğrultusunda savunma bütçesini gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sine çıkarmayı hedefleyen Danimarka, bu tatil gününün iptaliyle bu hedefe 2033 yerine 2030’da varmayı umuyor.

Başbakan Mette Frederiksen Ocak ayındaki konuşmasında “Bir gün daha çalışmanın bir sorun olduğunu düşünmüyorum” demişti.

Bu değişiklik öncesinde Danimarka’da yıllık resmi tatil sayısı, takvime bağlı olarak 11’e kadar çıkabiliyordu.

Hükümet bu adımı atmalarına Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neden olduğunu belirtiyor.