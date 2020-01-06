Finlandiya Başbakanı’ndan “haftada 4 gün çalışma sistemi” önerisi

Finlandiya’nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, haftalık iş günlerinin 5 günden 4 güne indirilmesi için öneride bulundu.

Marin, bu sistemle çalışanların aileleriyle daha fazla vakit geçirebileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de bu sistemi savunduğunu söyleyen Marin, “İnsanlar ailelerine, sevdiklerine ve hobilerine daha çok vakit ayırmayı hak ediyor. Bu yüzden Finlandiya halkının daha az çalışmasına izin vermek önemli” şeklinde konuştu.

Marin, “Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili” diye devam etti.

Avusturya’da Sebastian Kurz’un yeniden siyasete dönmesiyle en genç ikinci hükümet lideri’ olan Marin’in önerdiği sistem haftada 4 gün 6 saat çalışmayı öngörüyor.

Daha önce Rusya’da önerilmişti

Rusya, geçtiğimiz yılın ağustos ayında işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemini gündeme getirmişti.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini ifade etmişti.

Rusya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan ‘haftada dört gün çalışma sistemini’ test etmek için değerlendirmeye almıştı.