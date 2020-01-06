ABD hükümet sitesi bir grup İranlı hacker tarafından hacklendi

İran’da hacker olduğunu iddia eden bir grup, az bilinen bir ABD hükümet ajansının web sitesini ihlal etti ve Washington’un üst düzey askeri komutan Qassem Suleimani’yi öldürmesinin intikamını alacağına dair mesajlar gönderdi.

Federal Depo Kütüphane Programının web sitesi “İran Hackerları!” başlıklı bir sayfa ile değiştirildi, Ayetullah Ali Hamaney ve İran bayrağının görüntüleri konuldu.

Sayfada, ABD Başkanı Donald Trump’ın füzeler uçarken İran’dan çıkan bir yumruk tarafından yumruklandığını gösteren bir grafiğin altında, “Şehitlik, yıllarca süren amansız çabaların ödülü” başlığı ile; “Onun ayrılışı ve Tanrı’nın gücüyle görevi ve yolu kesintiye uğramadan devam edecek; ağır intikamlar, diğer şehitlerin de kanıyla pis ellerini kirleten suçluları bekliyor… Bu İran’ın siber yeteneğinin sadece küçük bir parçası!” yazısı yer alıyor.