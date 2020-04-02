Filipinler Devlet Başkanı: Sokağa çıkanı vurun

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, vatandaşlarını, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda uyardığını belirterek, karantinayı ihlal edenlerin ‘vurularak öldürülebileceğini’ söyledi.

Duterte’nin bu gözdağı, gecekondu bölgesindeki sakinlerinin yiyecek kıtlığını protesto etmesinin ardından geldi.

Duterte: Bu herkes için bir uyarı olsun

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına ülkenin en büyük adası olan Luzon’da ilan edilen bir aylık karantina süresinde ‘sorun yaratan’ kişilerin vurularak öldürülmesi için askere ve polise talimat verebileceğini söyledi.

Gece geç saatlerde televizyonda bir konuşma yapan Duterte, “Bu herkes için bir uyarı olsun. Bu aralar hükümeti takip edin çünkü düzeni sağlamak son derece önemli. Sağlık çalışanlarına, doktorlara zarar vermeyin çünkü bu ciddi bir suç. Polise ve orduya talimatı şu; eğer birisi sorun yaratırsa ve hayatları tehlike altına atarsa onları vurup öldürün” dedi.

Ulusal Polis Örgütü Şefi Archie Gamboa ise konu ile ilgili “Muhtemelen Başkan, bu kriz zamanında yasaların uygulanması konusunda aşırı vurgu yapmıştır” yorumunda bulundu.