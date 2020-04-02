Rogers: Bütün ülkeye test yapamayız

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, “Kovid-19 pozitif vakalar tespit edildikçe onların temasta olduğu kişilerin belirlenmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor. Temaslı kişilerin takibi ile ilgili mevcut genişletildi, bu ekipte yer alanlara daha fazla eğitimler de veriliyor. Polisle de birlikte çalışılıyor” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, Havadis Web TV’de yayımlanan Kovid-19 Özel Yayını’na katılarak salgın ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Jale Refik Rogers, hükümetin Kovid-19 salgını ile mücadele noktasında bir seri önlem aldığını ve bu önlemlerin arttırılarak devam ettiğini kaydetti.

Rogers, bu önlemler çerçevesinde alınan kısmi sokağa çıkma yasağı ve 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararlarının oldukça önem arz ettiğini kaydederek, “Bu virüsün yayılmasını engellemenin tek yolu teması önlemektir. Dolayısıyla insanları mümkün olduğunca yakın temasta bulunacağı aktivitelerin iptal edilmesi ve bu tür kararların alınması çok önemli” dedi.

Sağlık bacağında da çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Rogers, şunları kaydetti:

“Kovid-19 pozitif vakalar tespit edildikçe onların temasta olduğu kişilerin belirlenmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor. Temaslı kişilerin takibi ile ilgili mevcut genişletildi, bu ekipte yer alanlara daha fazla eğitimler de veriliyor. Polisle de birlikte çalışılıyor. Test yapılmasını talep etmeliyiz evet, test yapılması önemli de fakat kime ne zaman test yapıldığı da önemli. Bütün ülkeye test yapılamaz, böyle bir örnek dünyada da yok. Bu salgınla mücadele edip kısa sürede kontrol altına alacaksak, yapılması gereken hasta olan kişilere odaklanarak, mümkün olduğunca örnekler alıp, bu hastalar arasında Kovid-19 olan kişileri belirleyip, temaslılarını tespit etmek ve onlara da müdahale etmektir.”

“Hepimiz şuanda potansiyel pozitif vakalarız”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, Kovid-19 pozitif kişilerin kimliğinin açıklanmasının, bu kişilerin deşifre edilmesinin başka vakaların hastaneye başvurmasını engelleyebileceğine vurgu yaptı.

Rogers, “Pozitif vakaların, sosyal medyada isim ve fotoğrafları ile deşifre edilip, vakalara yönelik linç eder gibi ifadelerde bulunuldukça temaslı veya Kovid-19 semptomu taşıyan insanları gidip ‘Ben temaslıyım’ demeye korkacak noktaya getirebilir. Bunu önlememiz gerekiyor. Hepimiz şuanda potansiyel pozitif vakalarız aslında bunu da unutmayalım.”

“Vaka ve temaslı kişiler önceliklidir”

Moleküler biyolog Jale Refik Rogers, test kriterlerine de değinerek şunları söyledi:

“Her ülkenin sağlık sistemi test yapılmasına ilişkin kendine göre bir kriter belirler. Çoğu ülke de vaka tanımına uyanlara buna ek olarak da temaslı kişilere test yapılması önceliklidir. ‘Merak ettim, bana da bir test yapın’ talepleri genel de karşılık bulmaz. ‘Tam sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, bütün ülkeye test yapılsın’ gibi talepler de oluyor. Bütün ülkeye test yapamayız. Böyle bir dünya yok. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmıyor.”