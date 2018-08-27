Filenin yeni yıldızı Mağusa Spor Akademi

Ülke voleybolu, Voleybol Akademi (VA) ile Mağusa Spor Akademisi’nin (MSA) iş birliğinde önemli bir takıma kavuşuyor

YILDIZLARLA BAŞLAYACAKLAR

Mağusa Spor Akademisi Kulübü, Başkan Ahmet Ogan’ın talimatı ile Voleybol şubesini açarak başına da ülke erkek voleybolunun deneyimli ismi Kemal Şah’ı getirdi. Takım bu sezon yıldızlarda mücadele edecek

Tonguç KOTAK

Ülke voleybolu, Mağusa Spor Akademisi’nin alt yapıya girmesi ile yeni bir takıma kavuşuyor. Mağusa Spor Akademisi Kulübü, Başkan Ahmet Ogan’ın talimatı ile voleybol şubesini açarak başına da ülke erkek voleybolunun deneyimli ismi Kemal Şah’ı getirdi. Takım bu sezon yıldızlarda mücadele edecek

20 yıldız sporcu

Kemal Şah’ın önderliğinde ve yardımcılar Ertan Fellahoğlu ile Zalihe Postacıoğlu ile çalışmaya başlayan Mağusa Spor Akademisi’nin yıldızlarında 10 kız ve 10 erkek sporcu yer alıyor. Mağusa Spor Akademisi’nin alt yapısında toplam 60 öğrenci var.

Hedefimiz iyi oyuncu yetiştirme

Kemal Şah, “Voleybol Akademi olarak ilk hedefimiz, kendine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmekken ikincil hedefimiz ise, Çocukları iyi birer sporcu ve voleybolcu olmaları için eğitmektir.

Ülkemizde günden güne eriyen voleybol alt yapısına toparlayıcı bir aşı yapmak için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar bağlamında Voleybol Akademi’de yetişen çocukların öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir platform sunmaya hazırlanıyoruz.”dedi.

MSA ile önemli iş birliği

Açıklamalarına devam eden Kemal Şah, “KKTC’de yıllarını spora adamış ve şu anda da ülke sporunun gelişmesi için çeşitli projelerde uğraş gösteren, Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan hocamla birlikte yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra, KKTC Voleybol Federasyonu’na bağlı Yıldız Kız ve Yıldız Erkek kategorilerine Mağusa Spor Akademisi olarak katılmaya hazırlanıyoruz. Bu oluşumdaki amacımız, çocuklarımızı birer müsabaka robotu haline getirmek değil, tamamen severek, inanarak ve disiplinle çalışarak yaptıkları spordan keyif almalarını sağlamak olacaktır. Takımların baş antrenörlüğünü ben yapacağım. Yardımcı antrenörlerimiz de ülke sporunun başarılı ve en karakterli sporcularından Ertan Fellahoğlu ve Zalihe Postacıoğlu olacaktır.”diye konuştu.