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Fikret Orman istifa etti

24 Eylül 2019
Fikret Orman
Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ”Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü genel kurula gideceğiz.” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş’a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Orman, Sompo Sigorta ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken olağanüstü genel kurul kararını açıkladı.

”Kan değişikliğine ihtiyaç var”

”Bir kan değişikliğine ihtiyaç var Beşiktaş’ta. Benim mevcudiyetimin Beşiktaş’a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü genel kurula gidiyoruz.”

”Elimizden geldiğince Beşiktaş’a hizmet ettik, herkese teşekkür ederim. Ben Beşiktaş’tan işimle alakalı 100 lira fayda sağlamadım, hiç menfaat sağlamadım. Hatalarımız olmuştur ama artılarımıza baktığımda vicdanen iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum.”

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