Fiber optik omurga ve 4.5-5G’ye geçiş için gerekli altyapı oluşturulması görüşüldü

Sabit geniş bant (bina ve hanelere fiber-optik altyapı) ve mobil geniş bandın (4.5-5G) ülkeye getirilmesi ile ilgili belirlenecek yol haritası konusunda dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda sunum yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “KKTC’de dijital dönüşümü gerçekleştirme sürecinin ilk adımı olan haberleşme altyapısının geliştirilmesinin” masaya yatırıldığı toplantıda, fiber-optik omurga ve 4.5-5G’ye geçiş için gerekli haberleşme altyapısının oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türk-Sat ekiplerinin katıldığı belirtildi.