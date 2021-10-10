Dünya

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sel meydana geldi

10 Ekim 2021
yunanistan sel





Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yaşanan seller nedeniyle çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Eğriboz Adası’nda dün başlayan ve bugün yoğunlaşarak devam eden yağışlar nedeniyle seller oluştu.

Sellerde yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı.



Bazı yollar ulaşıma kapandı

Adanın kuzey bölgelerinde toprak kayması ve heyelan görüldü.

Bölgede sel nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı ve bazı yolların ulaşıma kapandığı bilgisi verildi.





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10 Ekim 2021


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