Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sel meydana geldi

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Eğriboz Adası’nda dün başlayan ve bugün yoğunlaşarak devam eden yağışlar nedeniyle seller oluştu.

Sellerde yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı.

Bazı yollar ulaşıma kapandı

Adanın kuzey bölgelerinde toprak kayması ve heyelan görüldü.

Bölgede sel nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı ve bazı yolların ulaşıma kapandığı bilgisi verildi.