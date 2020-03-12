FIBA koronavirüs nedeniyle tüm organizasyonları durdurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart’tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı.

THY Euroleague ve EuroCup’taki maçlar ise ikinci bir karara kadar ertelendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart’tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı.

Euroleague yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle THY Euroleague ve EuroCup’taki maçları ikinci bir karara kadar erteledi.

Euroleague alınan kararı Twitter’dan böyle duyurdu.