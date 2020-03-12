Kıbrıs

Büyükkonuk Belediyesi’ndeki süresiz grev 4. gününde

12 Mart 2020

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel İş Sendikası çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadıkları ve bütçenin şeffaf olmadığı gerekçesiyle süresiz greve gitmişti.

55 personelin dahil olduğu greve 12 çalışan katılmazken cenaze gibi acil ve insani hizmetlerde aksaklık olmayacağı kaydedilmişti.

Sendikanın süresiz grevi 4. gününde…

Süresiz grevimizin 4. Günündeyiz.İşçiyiz, haklıyız kazanacağız..!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) paylaştı: 12 Mart 2020 Perşembe




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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