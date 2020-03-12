Büyükkonuk Belediyesi’ndeki süresiz grev 4. gününde

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel İş Sendikası çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadıkları ve bütçenin şeffaf olmadığı gerekçesiyle süresiz greve gitmişti.

55 personelin dahil olduğu greve 12 çalışan katılmazken cenaze gibi acil ve insani hizmetlerde aksaklık olmayacağı kaydedilmişti.

Sendikanın süresiz grevi 4. gününde…