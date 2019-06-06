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Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti

6 Haziran 2019

İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşme teklifini geri çekti.

Şirket bu açıklamayı Renault’nun yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karara varamamasından sonra yaptı.

Renault’nun açıklamasında, Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmeleri üzerine karar alınamadığı belirtildi.

Renault’nun en büyük hissedarı yüzde 15’i aşan payıyla Fransız devleti.

Şirketin yüzde 15’i de Japon otomobil üreticisi Nissan’ın. Nissan’ın yüzde 43’ü de Renault’ya ait.

Fiat Chrysler, Renault’ya birleşme teklifini geçen ayın sonunda yapmıştı. Şirket, bu birleşmeyle küresel bir otomotiv lideri doğacağını duyurmuştu.

Talep elektrikli araçlara kaydı

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var.

Birleşme gerçekleşseydi, Fiat ve Renault, yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecekti.

Otomobil üreticileri, dünya genelinde araç satışlarının azalması ve talebin elektrikli arabalara kayması nedeniyle pozisyonlarını güçlendirme baskısı altında.

Emisyon kurallarının sıkılaştırılması ve sürücüsüz araç teknolojisinin gelişmesi de bu baskıyı artırıyor.

Çoğu ağır bir borç yükü altında köklü otomotiv şirketleri, sektörde görece yeni olan Tesla ve sürücüsüz araç teknolojisine yatırım yapan Amazon ve Waymo’nun sahibi Google ile de rekabet halinde.

Kaynak: BBC Türkçe

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