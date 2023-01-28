Feyzioğlu: “KKTC yere sapasağlam basan, kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “Türkiye – KKTC işbirliği ile KKTC yere sapasağlam basan, kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak” dedi.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’nin Genel Kurulu’na katıldı.

Güzelyurt Birlik lokalinde yer alan Genel Kurul’da konuşan Feyzioğlu, “göz bebeğimiz üreticileri selamlıyorum” diyerek sözlerine başladı.

“Asrın projesi ile Türkiye’den su geldi. Karada dağıtımı için Devlet Su İşleri çalışıyor” diyen Feyzioğlu, “Ondan daha büyük projemiz, kablo ile elektrik. KKTC hem enerji arz güvenliğine kavuşacak hem üreticinin ve herkesin elektrik maliyeti ucuzlayacak” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gümrük otomasyon sistemi tamamlandı. Gazimağusa Liman Gümrüğü’nde işlem süreleri çok kısalacak. TİKA’mız ile narenciye kurutma ve paketleme pilot projelerini hayata geçiriyoruz. Tarıma dayalı sanayi gelişecek. Dijital Dönüşüm Ofisimiz KKTC e – devlet yapısını tamamladı. Şimdi sıra KKTC kurumlarının hizmetlerini yüklemesinde. E-devlet içinde çalışacak ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ planlama imkanı ve hizmete erişim kolaylığı sağlayacak.

Üreticinin ürünü Mersin’den dönmesin diye Devlet Laboratuvarını yeniliyoruz. Keşke bir organizasyon yapılsa da dondurulmuş gıdaları getiren soğutmalı kamyonlar boş dönmesi, narenciyeyi Türkiye’ye götürse. İki yönlü de taşıma maliyeti yarı yarıya azalır. Tüketici faydalanır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası el atsa çözülür sanırım”

Rum basınında yer alan bir makalede ‘bu gibi projelerle Kuzey Kıbrıs kendine yeter hale geliyor diye şikayet edildiğini’ okuduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Memnun oldum. Bir üzücü haber vereyim onlara. Şikayetleri daha da artacak. Türkiye – KKTC işbirliği ile KKTC yere sapasağlam basan, kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak. Desteğimizin tek dayanağı var: Kardeşlik Hukuku” dedi.