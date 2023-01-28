Necati Özsoy Çetinkaya-Göçmenköy maçını yorumladı

Futbolda sezonun 2. Perdesi açıldı. İlk devre arasından sonra takımlar yaptığı takviyeler veya değişiklikler ile startı verdi. Günün maçlarından Göçmenköy ve Çetinkaya karşılaşmasını izlemeyi tercih ettim. İlk devrede 2 takımın da en az 5’şer maçını izledim. 2. devrenin ilk maçında alacakları skor oldukça önemliydi. Bu maçta “kazanamazsam kaybetmeyim” mentalitesi ön planda olunca beraberliğe razı olup günü 1’er puanla tamamladılar.

Göçmenköy’de pek değişen bir durum yok. Hücum organizasyonlarında zaman zaman pozisyonlar bulmalarına ragmen sonuca gitmede sıkıntı devam ediyor. İlk devrede vasat ve atak yapmada rakibi çözemeyen Göçmen 53’de Musa ve Arda’nın yerine Samet ile İnanç değişikliği ve rüzgarı da arkalarına almaları daha etkili olmalarını sağladı. Fakat gol yollarında son vuruşlarda başarılı olamadılar.

Çetinkaya’da yapılan transferlerde yabancı oyuncu cezasından dolayı yer alamadı fakat yer bulanlar kendilerini farkettirdiler. Ramadan orta alanda organizasyonları, ara pasları ve zaman zaman uzaktan şutları ile dikkat çekti. Solda görev alan Recep görevini çok iyi yaptı. Hem savunma anlayışı hem de ataklara katkısı oldukça önemliydi. Son bölümlerde özellikle rüzgara karşı ani kontra atak şansı bulma adına Hasan ve Ekrem hamlelerini yapan Cemal Hoca çok iyi düşündü. Bu fırsatları da yakaladı fakat yaşanan pas hatalarından dolayı yakalayabilecekleri fırsatları değerlendiremediler.

Maçın en önemli ve en güzel anı Çağlar’ın şutuydu. 2. Devrede ceza sahası dışından sol ayağı ile mükemmel bir vuruş yapan Çağlar’ın direkten dönen topu 90 dakikanın en net pozisyonu ve en güzel anıydı.

Maçın hakemi Tufan Çerçioğlu yardımcıları ile iyi bir maç yönetti. Özellikle kendisini aldatmaya yönelik harektlerde yanılmadı ve cesurca doğru kararlar verdi.