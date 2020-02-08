Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbah\u00e7e Denetim Kurulu \u00dcyesi Fuat Duruta\u015f, Fenerbah\u00e7e Derne\u011fi\u2019nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olarak a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\nFenerbah\u00e7e Y\u00fcksek Divan Kurulu Toplant\u0131s\u0131, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ederken Denetim Kurulu \u00dcyesi Fuat Duruta\u015f sar\u0131-lacivertlilerin bor\u00e7lar\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Bor\u00e7lanmalar hakk\u0131nda bilgi veren Duruta\u015f, \u201c1 Ocak 2019-30 Eyl\u00fcl 2019 d\u00f6nemine ili\u015fkin mali idari hususlar\u0131 kapsayan aktif toplamda b\u00fct\u00e7ede 50 milyon TL art\u0131\u015f olmu\u015ftur. K\u0131sa ve uzun vadeli kaynaklarda 31.12.2018 tarihine g\u00f6re 262 milyon TL art\u0131\u015f oldu. 1 Ocak 2019 ve 30 Ocak 2019 tarihi itibariyle derne\u011fin borcu 2 milyar 190 milyon TL'dir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n