FutbolSpor

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

8 Şubat 2020

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Derneği’nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olarak açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ederken Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş sarı-lacivertlilerin borçları hakkında açıklamalarda bulundu. Borçlanmalar hakkında bilgi veren Durutaş, “1 Ocak 2019-30 Eylül 2019 dönemine ilişkin mali idari hususları kapsayan aktif toplamda bütçede 50 milyon TL artış olmuştur. Kısa ve uzun vadeli kaynaklarda 31.12.2018 tarihine göre 262 milyon TL artış oldu. 1 Ocak 2019 ve 30 Ocak 2019 tarihi itibariyle derneğin borcu 2 milyar 190 milyon TL’dir” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “GG hep mağdur oluyor”

“GG hep mağdur oluyor”

5 Şubat 2020
Photo of Skandal

Skandal

5 Şubat 2020
Photo of 3 maç, 136 dakika, 7 gol

3 maç, 136 dakika, 7 gol

4 Şubat 2020
Photo of Süper Lig ve 1.Lig’de 18.hafta programı

Süper Lig ve 1.Lig’de 18.hafta programı

4 Şubat 2020
Photo of Ralli sulu başladı

Ralli sulu başladı

4 Şubat 2020
Photo of Başsavcılık reddetti !!

Başsavcılık reddetti !!

4 Şubat 2020
Photo of LAÜ – DAÜ finalde

LAÜ – DAÜ finalde

4 Şubat 2020
Photo of Potada derbi gecesi

Potada derbi gecesi

4 Şubat 2020
Photo of AKSA’dan Çetinkaya’ya katkı

AKSA’dan Çetinkaya’ya katkı

3 Şubat 2020
Photo of Merit Alsancak, sinsi sinsi geliyor!

Merit Alsancak, sinsi sinsi geliyor!

3 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı