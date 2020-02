Netflix, 9 içeriğini devletlerin talebi doğrultusunda yayından kaldırdı

Netflix, 2015-2020 yılları arasında, hükümetlerin isteği doğrultusunda 9 film ve program içeriğini platformdan kaldırdığını açıkladı. Platformun yayından ilk kaldırdığı içerik, Yeni Zelanda hükümetinin talebiyle “The Bridge” filmi olmuş.

Netflix, zaman zaman yayın hakları gibi nedenlerle kimi içeriklerinin yayınını durdurabiliyor. Örneğin Friends, bu yılın başında platformdan ayrılarak Netflix kullanıcılarını üzmüştü. Bununla birlikte, Netflix’teki içerik kayıpları, yalnızca gösteri dünyasında paranın konuşmasıyla ilgili değil. Netflix, hükümetlerin talebi doğrultusunda da içeriklerini kaldırıyor.

Netflix’in 2019 Çevresel Sosyal Yönetişim raporuna göre, 2015-2020 yılları arasında 9 içerik, devletlerin talebi doğrultusunda yayından kaldırıldı. Netflix, hükümetler tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerine her zaman rıza göstermiyor. Örneğin yakın zamanda Brezilya hükümeti, ‘The First Temptation of Christ’ isimli filmin yayından kaldırılmasını talep etti. Brezilya Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Netflix davayı kazandı ve içerik platformda kalmaya devam ediyor.

En çok içerik kaldırma talebi Singapur’dan

Netflix’in 2015 yılında kaldırdığı ilk içerik, ‘The Bridge’ isimli belgesel film. Film, San Fransisco’daki Goldan Gate Köprüsü ile artan intihar vakaları arasındaki ilişkiyi inceliyor. Yeni Zelanda’daki intihar vakalarına ilişkin katı medya yasaları nedeniyle Netflix, Yeni Zelanda’dan gelen talep doğrultusunda filmi yayından kaldırmayı kabul etmiş.

2017 yılında, Vietnam Yayıncılık ve Elektronik Enformasyon Müdürlüğü, ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in ‘Full Metal Jacket’ filminin yayından kaldırılmasını talep etti. Talebin nedeni, Vietnam’ın ulusal bağımsızlık kahramanı Ho Şi Minh’in resmediliş şekline duyulan tepkiydi. Yine 2017 yılında, Alman Gençliği Koruma Komisyonu, George Romero’nun zombi klasiği ‘Night of the Living Dead’ filminin yayından kaldırılmasını talep etti.

‘Cooking on High’, ‘The Legend of 420’ ve ‘Disjointed’ filmleri, 2018 yılında Singapur’un talebiyle yayından kaldırıldı. Singapur, bu filmlerin uyuşturucu kullanımını özendirdiğini ileri sürüyordu. 2019 yılında, Suudi Arabistan tarafından ‘Patriot Act with Hasan Minhaj’ dizisinin ‘Suudi Arabistan’ bölümü şikayet edildi. Bu bölümde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yönelik eleştiriler yer alıyordu. O dönem bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu.

Brezilya’da yayından kaldırılmaktan kurtulan ‘The Last Temptation of Christ’, 2019 yılında Singapur’da aynı başarıyı gösteremedi. Film, Singapur’un dinsel uyumluluk yasalarına takıldı. ‘The Last Hangover’ filmi de, etnik ya da dini grupları aşağılama suçlamasıyla yine Singapur’da yayından kaldırıldı. Singapur, 5 içerik kaldırma talebiyle bu kategoride lider.