Fenerbahçe’den geri dönüş: Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Süper Lig’in 23. haftasının en önemli maçında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tarihi maçta ilk yarı Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda hakimiyeti eline alan Fenerbahçe tam 3 gol buldu ve mücadele 3-3 sona erdi.

Bir tarafta zirveyi kovalayan Beşiktaş, diğer yanda tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Fenerbahçe. Ancak maçın adı derbi olunca akan sular duruyor. Ne eksikler, ne son maçların skorları… Vodafone Park’ta taribi bir akşam yaşandı. İlk 45 dakika Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı ise bambaşka bir Fenerbahçe vardı. İkinci 45 dakikada hakimiyeti eline alan Sarı Lacivertli ekip eşitliği yakaladı ve mücadele 3-3 sona erdi.