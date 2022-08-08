Fenerbahçe Ümraniye karşısında yenilmekten son anda kurtuldu (3-3)

Fenerbahçe Ümraniye karşısında yenilmekten son anda kurtuldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni takımlarından HangiKredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Mücadelenin 19. dakikasında Valencia’nın penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe 29. dakikada Glumac’ın golüne engel olamadı. İlk yarının 45+2. dakikasında Valencia ile tekrar öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarının 65. dakikasında Gheorge ile yeniden beraberliği yakalayan Ümraniyespor 73. dakikada Mrsic’in attığı penaltı golüyle karşılaşmada 3-2 öne geçti. Fenerbahçe’de oyuna ikinci yarı giren Berisha 90+2. dakikada sarı lacivertli ekibin beraberlik golünü attı. Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.