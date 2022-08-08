Creditwest’liler yaz partisinde doyasıya eğlendi

Bankacılık sektöründe ilklerin öncüsü Creditwest Bank, çalışanlarının motivasyonunu ve şirket içi iletişimini artırmak için düzenlediği ve pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan, aktivitelerin en sevilenlerinden biri olan Yaz Partisini geçtiğimiz gün Escape Beach Club’ta gerçekleştirdi. İlgili geceye Genel Müdürlük, 13 şube, Creditwest Insurance ve Creditwest Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çalışanlarından 200’e yakın Creditwest’li etkinlikte kaynaşma fırsatı bularak doyasıya eğlendi. Ayrıca Yaz Partisine bu yıl creditwest’te staj yapan 13 genç stajyer de katılma imkanı yakaladı.