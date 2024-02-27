Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. MKE Ankaragücü ise adını yarı finale yazdırdı.

Eryaman Stadı’nda oynanan maçta MKE Ankaragücü turlayan taraf oldu. Fenerbahçe’yi sahasında 3-0’lık skorla geçen başkent ekibi adını yarı finale yazdırdı.

MKE Ankaragücü, 10. dakikada Olimpiu Morutan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, 33’te Anastasios Chatzigiovanis’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başkent ekibinin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Garry Rodrigues’in 86’da attığı golle Ankaragücü skoru 3-0’a getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca MKE Ankaragücü, Fenerbahçe’yi 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

İlk yarıdan dakikalar

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Tadic’in soldan ortasında arka direkte bulunan Cengiz Ünder’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Osayi-Samuel’in hatalı pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Saponara’nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Tadic’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski’nin sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Morutan’ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Ali Kaan Güneren’in sırtına çarpan ve yükseklik kazanan top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Saponara’yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Chatzigiovanis’in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu son anda çeldi. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sowe’nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisinin önü gelen Chatzigiovanis’in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu’nun hatalı pasında topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Morutan’ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mert Müldür’ün çevirdiği topla buluşan Bonucci’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

86. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın soldan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

87. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Macheda’nın, korner çizgisinden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR’ın müdahalesinin ardından geçerli sayıldı: 3-0.

MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-0 kazanarak Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.