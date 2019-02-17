Fenerbahçe, Kocaman’a takıldı: 1-1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin 33. dakikada 10 kişi kalmasını iyi değerlendiremeyen sarı-lacivertlilerde Alper Potuk’un 85. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Ülker Stadı’ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana’nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Jailson ile beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu.

Bu arada Fenerbahçe’de Alper Potuk’un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı.

Puanını 24’e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü’nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı.

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34’e yükseltti.