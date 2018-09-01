Fenerbahçe – Kayserispor: 2-3

Fenerbahçe, kaybetmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği Kayserispor karşısında iki kez öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Kayserispor ağırladı. Sarı-Lacivertliler, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’nin gollerini Ayew ve Slimani kaydederken, Kayserispor, Mensah, Skrtel (KK) ve Chery’nin golleriyle Kadıköy’den 3 puanı çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe bu yenilgiyle birlikte Süper Lig’de üst üste 3 maçtan da puan çıkaramadı.