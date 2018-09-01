ÇİĞ SÜT VE ARPA FİYATLARINA ARTIŞ YAPILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte üretim girdilerinin artmasına bağlı olarak, üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütünün (UHT ve Pastörize süt) bakanlık tarafından olanaklar ölçüsünde litre başına destekleneceği belirtildi. Ayrıca, küçükbaş hayvancılara da hayvan başı destek verileceği kaydedildi.

Öte yandan, 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL/ kilogramdan satılacağı duyuruldu.

Yeni çiğ süt fiyatları şöyle: