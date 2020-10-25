Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı: 3-1

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor’u ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Süper Lig’in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti.

4 gole sahne olan maçı Fenerbahçe 3 -1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 51. dakikada Serkan Asan (KK) , 55. dakikada Valencia ve 72. dakikada Cisse’den geldi.

Trabzonspor’un maçtaki tek golünü 23. dakikada Afobe kaydetti.

Bu sonuçla bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 14’e çıkardı. Ligde 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

8. dakikada Caner Erkin’in soldan ortasında altıpas içinde Samatta’nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme’nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe’ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe’nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

GOL 23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe’nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.