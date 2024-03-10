Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor’u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Fenerbahçe, söz konusu bölümde tempo yapamazken, Pendikspor 30. dakikada Halil Akbunar’ın golüyle öne geçti. Kalan bölümde benzer şekilde ilerledi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kursa da golü bulamadı. Bu süre içinde Dzeko ile net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan’ın şık golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, baskısını sürdürürken, 71. dakikada Welinton’un atılmasıyla Pendikspor 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler, 85. dakikada penaltı fırsatı yakaladı. 87. dakikada topun başına geçen Michy Batshuayi, takımını 2-1 öne geçirdi. 90+1 dakikada Lusamba’nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan rakibi karşısında 90+5. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+9. dakikada İrfan Can Kahveci ile goller bulan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray’ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, puanını 76’ya çıkarıp zirve yarışını sürdürdü.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 30. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve Pendiksporlu futbolcuların sık sık yerde kalması üzerine birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Cengiz Ünder’in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Dzeko’nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu direk dibinde kornere çeldi.

GOL 59. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş’ın uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

69. dakikada Mert Hakan’ın soldan kullandığı kornerde kaleci Erdem Canpolat’ın uzaklaştırmak istediği top, Dzeko’nun önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı sahasının sağında Welinton ile girdiği ikili mücadelede Dzeko yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, 61. dakikadan da kartı bulunan Welinton’a ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla cezalandırdı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın soldan kullandığı serbest atışta Krunic’in ön direkte kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Atağında devamında Fred’in altıpasın sağından çıkardığı sert şutta topa savunma müdahale etti.

75. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ çaprazdan ortasında, arka direkte Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

85. dakikada Fenerbahçe, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine penaltı kazandı. 83. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Ndiaye ile girdiği ikili mücadele İrfan Can Kahveci’nin yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Kadir Sağlam serbest vuruş kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Kadir Sağlam, kararını penaltı vuruşu olarak değiştirdi.

GOL 87. dakikada topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe’yi öne geçirdi: 1-2.

90+1. dakikada Pendiksporlu futbolcu Lusamba, Batshuayi’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu oyuncu, hakeme itirazlarının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GOL 90+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Rakip yarı alanda presle kaptığı topla ceza sahasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, Tadic ile yaptığı verkaç sonucunda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

GOL 90+9. dakikada sarı-lacivertliler dördüncü golü buldu. İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta topu filelere gönderdi: 4-1.

Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.