Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde galibiyet hasretine son vermek istiyor
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde galibiyet hasretine son vermek istiyor
Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş’la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibi karşısında son yıllarda yaşadığı galibiyet hasretini dindirmek için mücadele edecek.
Fenerbahçe siyah-beyazlılarla oynadığı son 5 maçta 3 puan çıkaramadı. Rakibini son olarak 22 Aralık 2019’da Ersun Yanal döneminde 3-1 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra aradan geçen 3 yıllık süreçte 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Jorge Jesus yönetimindeki ilk derbi heyecanını yaşayacak sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek bu kötü seriye de son vermeye çalışacak.