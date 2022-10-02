Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde galibiyet hasretine son vermek istiyor

Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş’la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibi karşısında son yıllarda yaşadığı galibiyet hasretini dindirmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe siyah-beyazlılarla oynadığı son 5 maçta 3 puan çıkaramadı. Rakibini son olarak 22 Aralık 2019’da Ersun Yanal döneminde 3-1 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra aradan geçen 3 yıllık süreçte 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Jorge Jesus yönetimindeki ilk derbi heyecanını yaşayacak sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek bu kötü seriye de son vermeye çalışacak.