Endonezya’daki futbol faciasında ölü sayısı 174 oldu

Endonezya’da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu’nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang’ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Afinta, 300’den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak 174 kişinin hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ölü sayısının artabileceğini ifade etti.