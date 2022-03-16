FED 3 yıl sonra faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti. Faiz kararı, 8’e karşı 1 oyla alındı. Fed üyeleri bu yıl 6 faiz artışı daha öngörüyor.

Fed en son faiz artırımını, Kasım 2018’de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Metinde Ukrayna vurgusu

Fed’in toplantı metninde Ukrayna vurgusu şöyle: Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

Fed’in yeni projeksiyonları şöyle:

2022 Yılı GSYH beklentisi %2,8 (Önceki %4,0)

2023 Yılı GSYH beklentisi %2,2 (Önceki %2,2)

2022 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,5 (Önceki %3,5)

2023 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,5 (Önceki %3,5)

2022 Yılı çekirdek PCE beklentisi %4,1 (Önceki %2,7)

2023 Yılı PCE beklentisi %2,7 (Önceki %2,3)