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602 yeni vaka

16 Mart 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir.




247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 602

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166

Toplam Vaka Sayısı: 74.870

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  749

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363



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16 Mart 2022


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