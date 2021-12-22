FDA, dünyanın ilk enjekte edilebilir HIV ilacını onayladı

Apretude veya genel adı “cabotegravir uzatılmış salımlı enjekte edilebilir süspansiyon” olarak adlandırılan enjekte edilebilir ilaç, HIV’in önlenmesi için günlük alınması gereken haplara alternatif sağlıyor.

Bu haplar HIV’in cinsel yolla bulaşmasını önlemede yüzde 99’a kadar etkili, ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bu kadar etkili olması için her gün alınması gerekiyor.

Buna karşılık, Apretude’u başlatmak için, insanlar başlangıçta bir ay arayla iki doz alacak ve daha sonra her iki ayda bir enjeksiyon yaptıracaklar.

FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’ndeki Antiviraller Bölümü Direktörü Dr. Debra Birnkrant, “İki ayda bir verilen bu enjeksiyon, yüksek riskli bireylere ve günlük ilaca uyum gösteremeyen gruplara yardım etmek de dahil olmak üzere, ABD’deki HIV salgınını ele almak için kritik öneme sahip olacak” dedi.

Açıklamada, FDA, HIV’in önlenmesi için uzun süre etkili enjekte edilebilir bir ilacın bulunmasının, bu tür ilaçların yüksek risk gruplarında alımını artıracağını umuyor.