DOĞRU YOLU BULMAK

Ne hallere düştük ve nerelere sürükleniyoruz.

Doğrudan işimiz-aşımız, malımız-mülkümüzle oynayan bir kötülükle karşı karşıyayız ve ne yapacağımızı bilmeden öfke içinde seyrediyoruz sadece.

Bedeni sağlığı geçtim de akıl sağlığımızdan olmak an meselesidir.

Çünkü aslında sadece dar gelirlileri değil bir avuç rantçı kesim hariç bütün toplum tehdit altındadır.

Gün çalışıp gün kazananların hali perişandır da sattığı malın fiyatını oturtamayan bu yüzden müşterilerinden olan ve hızla kepenk kapatmaya zorlananların hali de nicedir.

Peki biz tüm bu kötülükleri niye yaşıyoruz?

Nass için mi?

“Ben Müslümanım, bana faiz işi yaptıramazsınız, nass belli” diyen bir Cumhurbaşkanı’nın ideolojik ihtirasları yoksa yeniden seçilme hırsı için mi?

İlahiyatçılar peş peşe açıklamalar yapıyorlar “aslında İslam’da makul faiz haram değildir” falan diyorlar da bize ne?

Koskoca Türkiye ne zamandan beridir İslami hükümlere göre yönetilmeye başlandı?

Bin yıldır İslam’da bile tartışmalı olan bir konu ne zamandan beridir Türkiye’nin derdi oldu?

****

Tüm bunlar bize uzak tartışmalar.

Bize uzak bir yaşam biçimi var ve anlamakta bile zorlanıyoruz.

Bu topraklarda da “faiz haramdır” diye düşünen insanlar vardır.

Tek şey yapıyorlar; Faiz dönemi banka yöneticileri ile görüşüp “lütfen benim parama faiz yansıtmayınız” diyorlar.

Veya faizsiz çalıştığınız iddia eden bir bankaya gidip mevduatlarını o bankaya yatırıyorlar ve böylece günaha girmediklerini zannediyorlar.

Ama hepsi o kadar.

Bu inanç biçimini bir ülkeye dayatmıyorlar.

***

İslam kisvesi ve nass bahanesi altında başka işler dönüyor Türkiye’de.

İslam coğrafyasındaki kapitalizmin biricik kalesinde ayet veya hadis ekonomisi yürürlüğe konulmak isteniyor.

Üstelik bunu yapanlar, yakın geçmişte “faize karşı çıkmak gerçekçi değildir” diyenlerdir.

Kapitalizmin gerçekliği ile uzlaştıklarını ilan edip halkın oylarını alanlardır.

Sonra da rantiyenin pençesine düşenler.

Yollar, köprüler, ihaleler, asrın projeleri.

Asrın rantı bitince şimdi de nass’ın rantı başlatıldı.

Bir inip bir çıkan dövizle yine yandaşlar, biat edenler malı götürdü.

Yine aynı soruyu soracağım;

Peki bunlardan bize ne ve günahımız nedir?

***

Kıbrıs Türkü bu sorulara doğru cevap verdiği gün doğru yolu da bulacaktır…