Fatih geri geliyor

TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, Türkiye’nin 2020 yılı içerisinde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam edeceği şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Ankara’dan Yeni Tehditler” başlıklı haberinde, TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki “oyunlarına” devam edeceğini ileri sürdü.

Türkiye’nin yeni yılla birlikte 5 sondaj gerçekleştireceğini belirten gazete haberinde ayrıca Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis’in, “yasa dışı faaliyetlerini sonlandırması” için Ankara’ya baskı yapılması ve bunun kınanması için ABD’nin desteğini talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Yunan Bakan Hacıdakis, Atina’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’e, Yunan hükümetinin; konu hakkında duyduğu endişeleri dile getirdi.

Haravgi gazetesi de TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına “Fatih Kıbrıs MEB’ine Geri Dönecek” başlığıyla yer verdi.

EXXONMOBIL BAŞKAN YARDIMCISININ TEMASLARI

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde ise ExxonMobil Avrupa, Rusya, Hazar Denizi , Orta Doğu ve Kuzey Afrika konuları Başkan Yardımcısı Don Bagley’in, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e, ExxonMobil’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Glafkos” yatağında, gelecek yıl içerisinde yapacağı teyit sondajı hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, Bagley’in, 15’inci “Economist” konferansı için Ada’da bulunduğunu anımsattı.

Habere göre, teyit sondajının, “Glafkos” yatağındaki doğal miktarını ortaya çıkarması beklenirken bu miktarın ise 5-8 trilyon ayak küp olarak hesaplanıyor.

DEFA’YA YEŞİL IŞIK

Fileleftheros gazetesi, güneydeki İhale Komisyonu’nun, Yunan “AKTOR” şirketinin, Vasiliko’daki sıvılaştırılmış doğal gaz alt yapıları için tercih edilen konsorsiyumla ilgili anlaşmanın Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi (DEFA) tarafından ileriye götürülmemesi konusundaki itirazını ret ettiğini yazdı.

Gazete “AKTOR” şirketinin talebinin, ihaleyi kazanan konsorsiyum içerisinde yer almasına karşın, “AKTOR” şirketinin DEFA tarafından devre dışı bırakmasına ilişkin DEFA aleyhine açtığı dava sürecinin tamamlanmasına kadar sürecin durdurulması yönünde olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum İhale Komisyonu, DEFA’nın LNG terminalinin, Rum ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan bir çalışmayi teşkil ettiği şeklindeki görüşünü kabul etti.