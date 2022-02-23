Falyalı’nın telefonu kimde? (1)

Falyalı cinayetinin sırları yavaş yavaş aydınlanıyor. Polis Genel Müdürü’nün ifadesine göre cinayette rol alan tetikçiler, onlara yardımcı elemanlar, silahlar ve araç gereç büyük ölçüde ele geçirilmiş.. Daha da açığa çıkarılması gereken belirsizlikler var. Toplum, büyük bir korku ve dehşet duygusuna neden olan bu saldırganlığın layıki ile cezalandırılmasını bekliyor.

Toplumun yaşadığı korku ve güvensizlik duygusu Falyalı’nın öldürülmesi ile sınırlı değil. KKTC’de uzun bir süredir hissedilen hatta tanık olunan karanlık ilişkiler yumağı, Sedat Peker’in havaya fırlattığı aydınlatma fişeği ile daha da görünür oldu. Halil Falyalı’nın sadece yerel bir figür olmadığı, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede örgütlenmesi ve ilişkileri olduğu, ABD ve İspanya’da ağır suçlamalar içeren kukuki sorunları ve bazı güç ve suç odakları ile ihtilaflı olduğu da açığa çıktı. Güç dengesi ile yürütülen ilişkiler zamanla dehşet dengesine dönüştü ve beklenen son yaşandı.

Halil Falyalı’nın vahşice öldürülmesinin hesabı mutlaka sorulmalı saldırganların ve işbirlikçilerinin ilişkileri ve eylemleri mutlaka yargı önüne çıkarılmalı. Ve toplum bir ölçüde rahatlatılmalı… Ancak bu sonuç yaşansa bile esas soru halen havada asılı kalmış olacak. Esas soru şu: Halil Falyalı’yı kimler hangi tür ilişkiler sonucu öldürttü?

Bu sır merhum Falyalı’nın kayıtlarında saklı. Mesela cinayet sırasında tasarrufunda bulunan telefon ya da telefonlarına ne oldu? Bu telefon ya da telefonlar cinayeti aydınlatmak için güvenlik güçleri tarafından emare olarak alıkoyulmuşsa sorun yok, ancak oradaki yazışmalar, konuşmalar, notlar, ses kayıtları veya olası görüntüler cinayet dışında ilişkiler ağını ortaya çıkarma bakımından paha biçilmez değerde.

Mesela en küçük uyuşturucu operasyonunda bile yeni bulgulara ulaşabilmek için mahkeme emri çıkartarak zanlının evinde ya da işyerinde delil aramak için yasal olanaklar yaratan polis, bu olayda ayni yöntemi izledi mi? Merhum Falyalı’nın çalışma ofisleri ve konutu için özel bir arama emri çıkartılarak inceleme yapıldı mı? Merhum Falyalı’ya yönelik dehşet uyandırıcı iddiaların rakipleri tarafından uydurulmuş birer senaryo mu? Yoksa gerçeğin ta kendisi mi olduğu hiç merak edildi mi?

Falyalı cinayetinin Türkiye ve bir ölçüde de Avrupa medyasında yer alış süreleri ve içeriklere bakacak olunursa, Falyalı’nın sırları, başta KKTC ve Türkiye güvenlik bürokrasisini, istihbarat örgütlerini O’na dost ve düşman güç odaklarını çok yakından ilgilendiriyor. Hatta etkin bazı kamu yöneticileri ve politikacılar çıkabilecek sonuçların kendilerine nasıl dokunacağının merakı içindeler. Bu bilgilere ulaşmanın önemi, Falyalı’nın yönettiği sistemi devralmaya kalkışacakların muhtemel hesaplaşmaları ve çatışmalarının ülkemizde yaşanmasının önüne geçmektir. Savcılık ve polis bu yönde bir adım attı mı bilmiyoruz ancak umarız ki hazine değerindeki bilgiler bir yerlere uçup gitmemiştir.