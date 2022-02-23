Ukrayna’da OHAL kararı

Ukrayna’da, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasının ardından olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

Buna göre, söz konusu OHAL 30 gün sürecek ve sonra 30 gün daha uzatılabilecek.

Donetsk ve Luhansk bölgeleri ise karar kapsamında yer almayacak.