Ukrayna’da OHAL kararı

Ukrayna'da, Donetsk ve Luhansk hari\u00e7 t\u00fcm b\u00f6lgelerde ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal ilan edilece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nUkrayna'da, Rusya'n\u0131n Donetsk ve Luhansk'\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tan\u0131mas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal (OHAL) karar\u0131 al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, s\u00f6z konusu OHAL 30 g\u00fcn s\u00fcrecek ve sonra 30 g\u00fcn daha uzat\u0131labilecek.\r\n\r\nDonetsk ve Luhansk b\u00f6lgeleri ise karar kapsam\u0131nda yer almayacak.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nRusya'n\u0131n Donetsk ve Luhansk karar\u0131\r\n\r\nRusya, Ukrayna'n\u0131n do\u011fusundaki Donetsk ve Luhansk'\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tan\u0131ma karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\nRusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, ilgili 2 ayr\u0131 kararnameyi imzalad\u0131.\r\n\r\n5'er maddeden olu\u015fan kararnamelerde, her iki tarafa da \u201ckendi topraklar\u0131nda askeri altyap\u0131, \u00fcsler ve di\u011fer \u015feyler in\u015fa etme, kullanma ve iyile\u015ftirme\u201d hakk\u0131 verildi.\r\n\r\n\r\n\r\nKremlin, askeri i\u015f birli\u011fi konusunda resmi bir anla\u015fma yap\u0131l\u0131ncaya kadar, Rus birliklerine bar\u0131\u015f g\u00fcc\u00fc olarak iki b\u00f6lgeye konu\u015flanma emri verdi.\r\n\r\nPutin ayr\u0131ca, Rus ordusuna gerekti\u011finde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n