Falyalı’nın korumaları mahkemeye çıkarıldı

Cinayetle ilgili olay gecesi Falyalı’nın yanında olan yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Mustafa Özmüezzin, zanlılarla ilgili ‘Kanunsuz Silah Tasarrufu ve Kullanımı, Olay mahallinde ateş açma’ suçlamaları bulunduğunu söyledi.Çatışma esnasında zanlı Gülce’nin iki kez, zanlı Işık’ın ise üç kez tasarruflarındaki kanunsuz silahlarla havaya ateş ettiğinin tespit edildiğini belirten Özmüezzin, her ikisinin de 12 Şubat tarihinde tespit edilerek tutuklandığını anlattı.Olayla ilgili iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, ifadelerin teyit edilmesi, mermi sayısının netleştirilmesi ve ileri araştırmalar için zanlıların 3 gün tutukluluğunu istedi.Zanlıların olayla bağlantısı olduğuna dair yeterli delil olduğunu söyleyen yargıç Hazan Aksun, 3 gün tutukluluk kararı verdi.