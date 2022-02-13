Falyalı ve şoförünün ölümü ile ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Halil Falyalı ve Şöförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf Güneş ve Ömer Tunç’ un ardından ülkeye yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettişi Murat Bayram olayla ilgili olguları aktardı. Bayram, zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek’in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların geniş çaplı soruşturma neticesinde Alsancak’ da gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlıların kaldıkları evde tespit edilerek makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Bayram zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada küvet altında naylon içerisine gizlenmiş 9mm tabanca ve mermiler bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suç üstü tutuklandığını ve zanlı Sarı’nın gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ülkeye Alanya’ dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi Türkiye’de mesele ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa Söylemez’in kiraladığı beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis Müfettişi Murat Bayram zanlıların ayrıca başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını ve konu ehliyetleri zanlı Musa Çiçek’in temin ettiğini tespit edildiğini söyledi. Bayram zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, bulunan silahın balistik incelemesinin sürdüğünü ve olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılacağını ifade etti.

Polis Müfettişi Bayram mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini Türkiye ve KKTC Emniyet güçlerinin ortaklaşa olarak konu ile ilgilili çalışmalarının devam ettiğini Türkiye de meseleye bağlantılı 4 kişinin tutuklandığını KKTC’de de 4 kişi tutuklandığını ve aranan başka şahısların olduğunu aktardı. Bayram aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.