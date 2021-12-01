Falyalı’nın istinaf duruşması 8 Aralık’a ertelendi

(Kamalı Haber)Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verilen Halil Falyalı’nın tutuksuz yargılanması talebiyle dosyaladığı istinaf dün Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.

Halil Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, müvekkilini şikayet eden kişinin cezaevinde yeni bir ifade verip, parayı sirkat ettiği paraya karşılık kendi isteğiyle verdiğini beyan ettiğini söyledi.

Asena, Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat değişikliği talebiyle dava dosyaladıklarını ve davanın bugün 13.00’de görüşüleceğini belirtip, dosyaladıkları istinafın ertelenmesini beyan etti.

Savcı Aysın Bilgin, duruşmaya hazır olduğunu beyan etti.

Mahkeme, istinafı dinlenmek üzere 8 Aralık’a ertelediklerini açıkladı.