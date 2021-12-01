Erhürman: CTP’nin döviz krizinde ne yaptıkları ortada…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinden sonra CTP’nin iktidar olacağını söyledi ve bu ülkede Euro’ya geçiş meselesini konuşacaklarını söyledi. Erhürman, Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü’nün düzenlediği dayanışma yemeğine katılarak bölge halkına seçime yönelik hedeflerini anlattı. Etkinlikte Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe yöneticileri ve milletvekilleri hazır bulunurken, Çatalköy halkı CTP heyetine büyük ilgi gösterdi. 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından hükümeti yine CTP’nin kuracağının altını çizen Tufan Erhürman, “Yeni siyaset” denilerek Sarayönü politikasına geri dönenlerin, geçmişte CTP sayesinde Kıbrıs Türk halkının tırnaklarını kazıyarak elde ettiği kazanımları birer birer yok etmeye çalıştığını, göreve geldikten sonra bu zihniyete de “dur” diyeceklerini vurguladı.

“CTP’NİN DÖVİZ KRİZİNDE NE YAPTIKLARI ORTADA…”

Tufan Erhürman, 2018 yılında CTP’nin hükümet olduğu dönemde de döviz krizi yaşandığını ve o dönem yaptıklarının tarihe not edildiğini ifade ettiği konuşmasında, CTP ile diğer partilerin farkının bu noktada ortaya çıktığını söyledi. Kendilerinin aldıkları önlemler sayesinde halkın döviz krizi karşısında alım gücünü koruduklarını belirten ana muhalefet lideri Erhürman, UBP ve onun zihniyetindekilerin ise önlem almak yerine halkı fakirleşmeye ittiğine vurgu yaptı. Geçtiğimiz dönem hükümette çok kısa bir süre kalmalarına rağmen çok güzel işler yaptıklarını hatırlatan Erhürman, “Bu kez CTP çok daha uzun bir süre iktidarda kalacak. Biz bu ülkeyi istikrarlı bir şekilde dünyayla buluşturacağız ve bu halkın kendi ayakları üzerinde durduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Zaman Kıbrıs Türk halkının üzerine serpilmeye çalışılan ölü toprağını atma zamanıdır” dedi.

“CTP GELİYOR, ÇÖZÜM UMUTLARIMIZ YENİDEN YEŞERİYOR…”

CTP lideri Tufan Erhürman, 1970 yılında kurulan CTP’nin bugünden çok daha zor zamanlar gördüğünü, bu zor zamanları ise “Birlik, Mücadele, Dayanışma” ruhuyla aştığını kaydettiği konuşmasına şöyle devam etti: “CTP geliyor, Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor. CTP geliyor, çözüm umutları yeniden yeşeriyor. CTP geliyor, çözüm için doğru zemine yeniden basmaya geliyor. CTP geliyor, Avrupa’yla yeniden buluşuyoruz. CTP geliyor, halkımızı dünyaya yeniden açıyoruz. Euro meselesini CTP konuşacak. Okullarda tam gün eğitimi ve fırsat eşitliğini de CTP konuşacak. Yerel gelirlerimizle yerel giderlerimizi karşılamayı CTP konuşacak. Bu seçimden sonra hükümeti yine CTP kuracak.”

KIROK: 7 AY SONRA BU ZAFERİ HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

CTP Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok da Çatalköy halkına hitap ettiği konuşmasında, CTP’li belediyelerin olduğu yerlerin adanın en yaşanabilir noktalar olduğunu söyledi ve bu kaliteyi Çatalköy’e de getireceklerini vurguladı. Çatalköy’de yapacakları icraatlarla uzun bir süredir bölge halkının elde edemediği çağdaş yaşam konusunda başarılı olacaklarına işaret eden Kırok, “Geçmişten günümüze kadar bölgemize kazandırılan herhangi bir yapı yok. Kapı kapı gezip herkesin derdini dinleyeceğiz. Çatalköy’ü çağdaş yaşanabilir ve herkesin imrenerek baktığı bir belde yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. 7 ay sonra bu zaferi kutlayacağız” dedi.

KİŞİ: ÇATALKÖY’ÜN İNANCI TAM

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ise Çatalköylülerin yepyeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını, halkta bu inancı gördüğünü söyledi. Girne İlçesi olarak 3-4 aydan beridir seçim startını verdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kişi, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerde CTP’nin çok güçlü bir şekilde iktidara geleceğinin altını çizdi.