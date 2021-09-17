Falyalı’dan bir dava da Bugün Kıbrıs’a

Sedat Peker’in iddialarının ardından adı gündemde olan Halil Falyalı , Bugün Kıbrıs’ta yayımlanan haberler ile ilgili Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a ve gazeteye tazminat davası açtı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatlarında yer alan Halil Falyalı hakkındaki iddiaları ve sonrasında yapılan açıklamaları iktibas ederek kullanan Bugün Kıbrıs da dava edildi.

Falyalı, mahkemeden haberlerin ulaşımına engel talep ederken, gazeteye zem ve kadih davası açarak 2 milyon lira üzeri tazminat istedi.

Bugün Kıbrıs’a bu sabah ulaşan 17 Haziran’da dosyalanmış dava celbinde internet sitesinde yer alan altı haber ile ilgili detaylar yer aldı.