Falyalı Cinayeti: Söylemez kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı

büyük kardeş Mehmet Faysal Söylemez, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda, “Olayla benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Herhangi bir örgüt kurmuş da değilim. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polis memurları beni ifadeye çağırdılar. Üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Ben örgüt kurarak ne yapmışım? Bir menfaat mi elde etmişim? Evimde herhangi bir suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmamı, aksi halde adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.